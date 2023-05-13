قاسم: الغرفة المشتركة تدير المعركة بشكل موحد

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن العدوان الإسرائيلي والسلوك النازي تجاه شعبنا في قطاع غزة لم يحقق شيئاً، مشددا على أن شعبنا لديه إصرار على مواصلة طريق المقاومة.

وقال قاسم السبت: "إن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تدير بشكل موحد ومنسق الرد على العدوان وجرائم المحتل ضمن عملية "ثأر الأحرار"، لافتا إلى أنها تضم فصائل العمل المقاوم في قطاع غزة.

وشدد على أنه يجب أن نُثبّت معادلة "تكامل الساحات"، مجددا دعوته لكل أهلنا وشعبنا في الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل وكل أماكن تواجده، وأحرار العالم للتحرك الفعلي للانتفاض في وجه المحتل وتدفعيه الثمن على غطرسته وبطشه.