أكدت رئاسة المجلس التشريعي في قطاع غزة، أن المقاومة الباسلة وغرفة عملياتها المشتركة التي تصدت للعدوان الإسرائيلي الغادر، مثلت عبر معركة "ثأر الأحرار" نموذجاً رائداً للوحدة وردع الاحتلال.

وقالت رئاسة التشريعي في بيان لها السبت، إن المقاومة تثبت أنها ستبقى وفية للشهداء ولن تسمح بتصدير الاحتلال ازماته الداخلية على حساب دماء شعبنا.

ووجه تحية فخر واعتزاز لأبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده الذي يؤكد دوما التفافه حول مشروع المقاومة ويتصدى بإرادته لإرهاب الاحتلال وفاشيته.

وشدد على أن عدوان الاحتلال على شعبنا هو جريمة حرب تضاف إلى سلسلة الجرائم البشعة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأكد على أن جرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم وستبقى دماء الأطفال النساء الشهداء لعنة تطارد المحتلين.

وأشاد بدور الأجهزة الأمنية والشرطية في حفظ وحماية الجبهة الداخلية خلال العدوان، وأداء واجبها على أعلى مستوى في خدمة أبناء شعبنا.

وثمن جهود الطواقم الصحية التي عملت بكل اقتدار على مدار الساعة، رغم قلة الإمكانيات وشح الموارد والأدوية وأصعب الظروف.