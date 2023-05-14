مسئول بريطاني سابق: متضامنون مع فلسطين ومحاولات إسكات مقاطعة (إسرائيل) لن تنجح

شارك رئيس حزب العمال البريطاني السابق، جيرمي كوربين في مظاهرة حاشدة في لندن إحياء لذكرى النكبة الفلسطينية الـ75.

وفي كلمة له خلال المظاهرة، تطرق كوربين إلى الآثار الكارثية التي خلفتها النكبة، مشيرًا في هذا السياق إلى أوضاع المخيمات الفلسطينية التي تعاني ظروفًا سيئة كنتيجة مباشرة للنكبة، متعهدًا بمواصلة دعمه للحقوق الفلسطينية.

وأكد كوربين أن محاولات إسكات حركة مقاطعة (إسرائيل) المعروفة بـ BDS لن تنجح.

وخاطب كوربين من يحلمون بأن يسكتوا صوت التضامن والدعم في العالم لفلسطين قائلا: "استمروا بحلمكم ونحن سنستمر بدعمنا".

واحتشد الآلاف من الفلسطينيين والمناصرين للقضية الفلسطينية في لندن ظهر السبت، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، ورفضًا لاستمرار جرائم الاحتلال (الإسرائيلي).

ورفع المتظاهرون لافتات داعمة للشعب الفلسطيني، وحقه في العودة إلى أرضه، وأخرى منددة بسياسة التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال (الإسرائيلي) ضد الفلسطينيين، لا سيما غزة التي تشهد عدوانًا (إسرائيليًا) تسبب في استشهاد نحو 33 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين.

وجيريمي برنار كوربين‏، هو سياسي بريطاني ورئيس حزب العمال المعارض منذ عام 2015 وحتى عام 2020 وعضو بالبرلمان البريطاني عن دائرة إسلنغتون الشمالية منذ عام 1983، ويعد من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية من الساسة البريطانيين.

ويحيي الفلسطينيون في هذه الأيام الذكرى الـ75 للنكبة التي شردت خلالها (إسرائيل) مئات الألاف في الوطن والشتات حتى اليوم.