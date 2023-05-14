القيادي صبحة يدعو طلبة جامعة النجاح لعدم التنازل عن حقهم الانتخابي

دعا القيادي في حركة حماس محمد صبحة، طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس، إلى عدم التنازل عن حقهم الانتخابي، والمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الطلبة المقررة بعد غدٍ الثلاثاء، والتي تشارك فيها الكتلة الإسلامية.

وقال صبحة إنه يجب على جميع الطلبة ألا يقبلوا لأحد، بإلغاء حقهم في الانتخابات مهما كانت النتائج، مشدداً على أن ثقافة الانتخابات هي ثقافة الحرية والديمقراطية.

وأكد على ضرورة حسن الاختيار عند المشاركة في الانتخابات، والتصويت للقائمة الطلابية الأفضل والأكفأ، والأجدر على تمثيل الطلبة.

ولفت إلى أن محطة الحياة الجامعية من أهم وأجمل المحطات، لأنها تصقل الشخصية، وتخرج الطالب من الجو الضيق بالمدارس إلى الفضاء الرحب بالجامعات، وتطور من معرفته وثقافته.

وذكر أن المرحلة الجامعية تؤثر بشكل مميز على شخصية الطلبة، مشيراً إلى أنه يتم خلالها تعلم ثقافات غير منهجية، ومنها ثقافة الانتخابات التي تعلم الإنسان كيف يعتمد على نفسه في اختيار من يمثله، وتجعه صاحب شخصية قادرة على اتخاذ القرار واختيار الأكفأ للتمثيل.

وتستعد الكتلة لخوض انتخابات مجلس الطلبة في جامعة النجاح في السادس عشر من أيار/ مايو الجاري، وسط مطالبات بتحقيق تكافؤ الفرص، وإتاحة المساحات المتساوية للكتل الطلابية المختلفة، لممارسة نشاطها ودعايتها الانتخابية دون تمييز كتلة عن أخرى.

وتخوض الكتلة الإسلامية انتخابات مجلس الطلبة بجامعة النجاح، ورصيدها مليء بالعمل النقابي والخدماتي والوطني طيلة السنوات الفائتة ومؤمنة بشعار مجلس مقاوم يصون الحقوق.

وشهدت الدعاية الانتخابية الصامتة للكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، اهتماماً واقبالاً طلابياً واسعاً.

وعرضت كتلة فلسطين المسلمة اليوم الأحد دعايتها التي لم يغب عنها المشهد الوطني، في الساحات الرئيسية للحرم الجامعي القديم والجديد، وكلية هشام حجاوي وكلية الزراعة(خضوري).

وتضمنت عروض الكتلة برنامجها الانتخابي، ووعودها بعدم السماح بأي زيادة على أسعار الساعات الدراسية كما حدث في زمن المجالس السابقة.