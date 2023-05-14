15 عملاً مقاومًا في الضفة بـ24 ساعة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وأسفرت عن إصابة جندي صهيوني خلال اشتباكٍ مسلح مع المقاومة في البلدة القديمة بنابلس.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 15 عملاً مقاوماً، تنوعت ما بين عملية إطلاق نار واحدة، وإلقاء مفرقعات نارية وزجاجات حارقة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم لمركباتهم، إلى جانب مواجهات في 11 نقطة تخللها إلقاء حجارة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس ورأس كبسة بالقدس المحتلة، إلى جانب إلقاء الشبان مفرقعات نارية صوب جنود الاحتلال في صور باهر، تزامناً مع مواجهات وإلقاء حجارة.

واندلعت مواجهات مماثلة في خربة أبو فلاح برام الله، وعين البيضاء بطوباس، إضافة إلى وقوع اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس، أسفر عن إصابة جندي من جيش الاحتلال.

وشهدت البلدة القديمة بنابلس مواجهات مع قوات الاحتلال، إلى جانب مواجهات أخرى وقعت في منطقة حبلة بمحافظة قلقيلة.

ورشق الشبان الثائر جنود الاحتلال بالحجارة خلال مواجهات اندلعت في منطقة أم ركبة، وبلدة حوسان، بمحافظة بيت لحم.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى مخيم العروب بالخليل، فيما شهدت بلدة بيت أمر تصدي لاعتداءات المستوطنين، وجرى رشقهم بالحجارة، وتحطيم مركباتهم.