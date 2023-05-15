مقتل شابة بجريمة إطلاق نار في الجليل

قُتلت، مساء الأحد، الشابة ديما أسامة بشناق (25 عامًا) بجريمة إطلاق نار في بلدة وادي سلامة بمنطقة الجليل شمالي فلسطين المحتلة.

وقالت الطواقم الطبية، إنها أجرت عمليات إنعاش للشابة بشناق ونقلتها إلى مستشفى (زيف) في صفد، وهي بحالة حرجة، فيما أعلنت شرطة الاحتلال لاحقًا وفاتها.

وأظهر شريط مصوّر للجريمة مطاردة الجاني للضحية التي كانت تستقل مركبة خاصة، وحاولت الهروب عبر قيادة سيارتها إلى الخلف إلى أن اصطدمت بجدار أحد المنازل، ثم اقترب القاتل من نافذة المركبة وأطلق النار عليها من مسافة صفر وفر من المكان، ثم عاد وأطلق النار عليها مرة أخرى.

وبمقتل الشابة ديما بشناق يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في أراضي الداخل الفلسطيني المحتل 48، الذين قتلوا بسلاح العنف والجريمة إلى 70 قتيلًا.