أرقام توثق النكبة الفلسطينية

شكلت النكبة أكبر عملية تطهير عرقي شهدها القرن العشرين، حيث شُرد ما يربو عن 800 ألف فلسطيني قسراً من قراهم ومدنهم بقوة السلاح والتهديد من قبل العصابات الصهيونية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948، وتم إحلال اليهود مكانهم.

سيطرت العصابات الصهيونية على أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27 ألف كم2 بما فيها من موارد وما عليها من سكان، أي ما يزيد على ثلاثة أرباع من مساحتها.

سيطرت العصابات الصهيونية خلال النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، ودمرت 531 منها بالكامل وطمست معالمها الحضارية والتاريخية، أما ما تبقى فقد أخضع إلى كيان الاحتلال وقوانينه.

ارتكبت العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين، تمثل كل واحدة منها جريمة حرب وجريمة بحق الإنسانية، وتصنف في إطار جرائم الإبادة الجماعية.

شارك في معارك النكبة نحو 10,000 جندي مصري بقيادة اللواء أحمد علي المواوي، و4,500 جندي أردني القيادة العامة مع غلوب باشا، و2,500 جندي عراقي بقيادة الضابط العميد محمد الزبيدي، و1,876 جندي سوري بقيادة العقيد عبد الوهاب الحكيم، بالإضافة إلى 450 جنديا لبنانيا، و3,200 جندي سعودي بقيادة العقيد سعيد بيك الكردي، ووكيله القائد عبد الله بن نامي، و3000 متطوع عربي من جميع البلدان العربية (وهو ما أصبح يعرف بجيش الإنقاذ) بينهم 500 فلسطيني.

بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في معارك النكبة حسب عدة مصادر تاريخية نحو 15 ألف شهيد، بينما بلغ عدد الشهداء العرب من 3500 إلى7 آلاف شهيد.

ووصل عدد الأسرى العرب في أعقاب النكبة حسب الصليب الأحمر الدولي 5204 أسرى، منهم 4702 فلسطيني فيما توزع الباقي بين الجنسيات العربية.

وتوزع الأسرى ما بين المعسكرات بواقع 2229 أسيرًا منهم 1894 فلسطيني، و1256 معسكر عتليت منهم 1136 فلسطيني، ومعسكر صرفند 873 أسيرًا منهم 794 فلسطيني، وتم إطلاق سراحهم في عملية تبادل أسرى في أواسط أيار 1949.

وبقي نحو 150 ألف فلسطيني فقط في المدن والقرى الفلسطينية التي قامت عليها (إسرائيل) بعد النكبة الفلسطينية، وصل عددهم في نهاية العام 2019 نحو مليون و597 ألف نسمة.

وحسب سجلات وكالة الغوث بلغ عدد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 58 مخيمًا رسميًا تابعًا لوكالة الغوث الدولية تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيمًا في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.