التعليم تقدم تدخلات نفسية لـ7997 حالة خلال العدوان

قالت وزارة التربية والتعليم في غزة، إنها قامت بعدة تدخلات نفسية ضمن خطتها للطوارئ خلال العدوان الأخير الأيام الماضية.

وذكرت أنها قدمت استشارات ودعم نفسي من خلال فرق الإرشاد والدعم النفسي التابعة للوزارة في سبعة مناطق هي شرق وغرب وشمال غزة، والمنطقة الوسطى وخانيونس وشرق خانيونس ورفح.

وقالت إن مجموع التدخلات التي قدمتها من استشارات ودعم نفسي خلال أيام العدوان الخمسة وصلت لـ7997 حالة تدخل.

وبينت أن الاستشارات كان لـ3242 طالب، و1356 معلم، و1631 ولي أمر، فيما كانت التدخلات النفسية سواء مباشرة أو غير مباشرة لـ1768 حالة.