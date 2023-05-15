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الاقتصاد: التسجيل للأضرار الاقتصادية جراء العدوان ينتهي بـ 21 مايو

الرسالة نت-غزة

نوهت وزارة الاقتصاد الوطني، أن التسجيل للأضرار الاقتصادية الناتجة عن العدوان (الإسرائيلي) الأخير بدأ من يوم أمس الأحد الموافق 14/5/2023 حتى 21/5/2023.

وطالبت الوزارة المتضررين بالإسراع في الإبلاغ عن الأضرار الاقتصادية حتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 21/5/2023 م، لحفظ حقهم في التسجيل وتقييم الأضرار بالوزارة .

 ولفتت إلى أن  الرابط مخصص للأضرار الاقتصادية فقط مع تجهيز الأوراق الثبوتية اللازمة لاستكمال ملف الأضرار الخاص بالمنشأة المسجلة عبر الرابط التالي :
https://e.services.gov.ps/apps/eco_damage2023/1/create

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/283201

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