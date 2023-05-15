كتلة (النجاح) تدعو الطلبة لأوسع مشاركة في الانتخابات

دعت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، الطلاب لأوسع مشاركة في انتخابات مجلس الطلبة المقررة يوم غد الثلاثاء، والتصويت لكتلة فلسطين المسلمة التحمل تحمل الرقم 4.

وتميز المهرجان الانتخابي للكتلة الإسلامية الذي نظم اليوم في ساحة الجامعة، بالحضور الكبير للطلبة والكلمات القوية لمرشحي الكتلة ونشطائها.

وحملت جدارية الكتلة الإسلامية في مهرجانها الانتخابي، صوراً للشيخ المؤسس الشهيد أحمد ياسين، والشهيد القائد جمال منصور، وقائد أركان المقاومة محمد الضيف، وعبارة من "كل ساح يا قدس فاشهدي"

صوت المقاومة

ورغم منع أمن جامعة النجاح مسيرة الكتلة الإسلامية من الانطلاق في حرم الجامعة ضمن مهرجانها الانتخابي، إلا أن الطلبة لوحوا بأعلام فلسطين ورايات حركة حماس.

وردد الطلاب هتافات: "سمع سمع كل الناس هي رجالك يا حماس" و"حط السيف قبال السيف حنا رجال محمد ضيف".

ووجهت الكتلة الإسلامية التحية للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، وكتائب القسام، وعرين الأسود وبطلها المعتقل لدى أجهزة السلطة مصعب اشتية

وأكدت الكتلة التزامها بالتمثيل النسبي، وأنها تخوض انتخابات مجلس الطلبة من أجل الفوز.

من أجل الطلبة ومعهم

وقدمت كتلة النجاح مرشحها لرئاسة مجلس الطلبة، الطالب في كلية الطب مروان عيسى، ومرشحها الفخري الأسير القسامي القائد عبد الناصر عيسى

وأكد المرشح مروان عيسى، أن الكتلة ستعمل من أجل الطلبة ومعهم، وأنها تسير على درب الشهداء، وتستهل خطاهم مستندة لرصيد زاخر بالعمل الطلابي رغم الصعوبات.

ودعا عيسى كل طلاب جامعة النجاح لأوسع مشاركة في انتخاب مجلس الطلبة، وعدم التفريط بحقهم في التعبير واختيار الأصلح.

صوت الطالبات

بدورها دعت الطالبة في كلية الطب روض ريحان مرشحة الكتلة الإسلامية لرئاسة مؤتمر طلبة النجاح، دعت طالبات الجامعة لأوسع مشاركة في انتخابات مجلس الطلبة، وتقدم الصفوف، وأن يكون صوتهن حراً في صناديق الاقتراع والتصويت لكتلة فلسطين المسلمة.

وأشارت الكتلة إلى أنها ستعمل على خدمة الطلاب من التسجيل حتى التخرج، وستقف أمام تغول الإدارة على حقوق الطلاب دون النظر في انتماءاتهم.

كما تعهدت الكتلة بمجلس طلابي يلتزم بانتخابات نزيهة ودورية، وليست على أهواء الأجهزة الأمنية، ويتكفل بحرية العمل الطلابي، وعدم رفع سعر الساعة الدراسية، وينهض بالطلبة علمياً وثقافياً واجتماعياً وكوادره من الطلاب وليس من عناصر أجهزة السلطة.