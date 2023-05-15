الخزانة الأمريكية: الاقتصاد مهدد بالدخول في حالة ركود

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الاقتصاد الأمريكي مهدد بالدخول في حالة ركود اقتصاد، بسبب تفاقم أزمة سقف الدين في البلاد، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي لحدوث كارثة في الاقتصاد الأمريكي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لنائب وزير الخزانة "والي أدييمو" اليوم الاثنين، مع اقتراب الموعد الذي تنفد فيه السيولة الفيدرالية، والمتوقعة منتصف يونيو/ حزيران المقبل.

وأوضح "أدييمو"، أن فرضية فشل الكونغرس في رفع سقف الدين خلال الشهر الجاري، "يعني الدخول في ركود.. وسيكون ذلك كارثيا على الاقتصاد الأمريكي".

وأشار إلى أن الفشل في رفع سقف الدين، يعني أن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد مستحقات عليها، كالسندات والقروض وأجور العاملين والمتقاعدين والرعاية الصحية والجيش.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة بارزين في الكونغرس، في جولة مفاوضات جديدة لرفع سقف الدين، خلال الأسبوع الجاري.

وحذر سياسيون ومصرفيون والبيت الأبيض، من أن الولايات المتحدة على حافة التخلف عن السداد الذي يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك الركود.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين المحدد بـ 31.4 تريليون دولار، بينما يحظر تجاوزه دون موافقة من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.