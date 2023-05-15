محمد حمادة: الاحتلال فشل في استعادة الردع وتفريق الصف المقاوم

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، أن محاولات الاحتلال فشلت في استعادة الردع، وتفريق الصف الفلسطيني المقاوم.

وقال حمادة لقناة حطين الرقمية، إن الاحتلال لم يستطع كسر شوكة المقاومة من خلال عمليات الاغتيال للقادة.

وأوضح أن غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة أبدعت في إفشال مخططات الاحتلال بإحداث حالة من الهلع في غزة لكسب رضا جمهوره.

وأشار الناطق باسم حماس، إلى أن الساعات الأولى من الصمت الإيجابي في عملية ثأر الأحرار جعلت الاحتلال يعيش حالة من الشلل، أجبرته على الدخول إلى الملاجئ.

وأضاف أن غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة، أدارت المعركة بكل حكمة واقتدار في معركة ثأر الأحرار.

كما نبه إلى أن غرفة العمليات المشركة لفصائل المقاومة أثبتت أن لديها خططاً معدة مسبقاً في مواجهتها لجرائم الاحتلال