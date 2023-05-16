الناشطة حمد: الكتلة الإسلامية ثابتة رغم الانتهاكات ومؤتمنة على مصالح الطلبة

قالت الناشطة السياسية سمر حمد إن فرسان الكتلة الإسلامية وحرائرها على قدر عالٍ من المسؤولية، فهم أصحاب وعي يخدم مصلحة الطلبة.

وأضافت حمد أن الشارع الفلسطيني يعلم جيداً أن الكتلة الإسلامية مؤتمنة على حقوق ومصالح الطلبة في الجامعات الفلسطينية.

وأكدت على أن أبناء الكتلة يقفون صامدين وثابتين بالرغم من التغول والاستدعاءات والانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحقهم.

وأوضحت أن الانتخابات النقابية الطلابية نتاج لموقف الشعب تجاه النهج المقاوم الذي يحافظ على الحقوق والثوابت.

وبينت أن الجامعات تمارس حقها الانتخابي في تعبير عن الإرادة في حق الانتخاب الذي حرم منه الشعب الفلسطيني.

وتستعد الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية إلى جانب ثلاث كتل طلابية، لخوض انتخابات مجلس الطلبة يوم غدٍ الثلاثاء الموافق السادس عشر من أيار/ مايو الجاري، بعد ستة سنوات عجاف شهدت تعطيل للانتخابات.

وطالبت الكتلة الإسلامية بتحقيق تكافؤ الفرص، وإتاحة المساحات المتساوية للكتل الطلابية المختلفة، وسط دعوات متواصلة للطلبة للمشاركة الواسعة في الانتخابات، والتعبير عن رأيهم بعيدا عن التهديد والملاحقة.

ودعت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، جموع الطلبة لأوسع مشاركة في انتخابات مجلس الطلبة المقررة يوم غد الثلاثاء.

ونظمت الكتلة مهرجانًا انتخابًا مميزًا اليوم الاثنين، في ساحة الجامعة، بالحضور الكبير للطلبة والكلمات القوية لمرشحي الكتلة ونشطائها.

كما حظيت الدعاية الانتخابية الصامتة للكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، باهتمام واقبال طلابي واسع.