إصابة شاب واعتقال 5 باقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر

أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم، خلال اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال (الإسرائيلي) مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وحاصرت أحد المنازل داخل المخيم، وسط اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال.

وتصدى مقاومون للقوات الخاصة التي اقتحمت المخيم بواسطة سيارة نقل بضائع مغلقة، وخاضوا معها اشتباكات مسلحة، فيما وصلت تعزيزات عسكرية من جيش الاحتلال لمنطقة الاقتحام.

وأصيب شاب بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم عقبة جبر، إلى جانب اعتقال 5 آخرين واقتيادهم إلى مراكز الاعتقال التابعة لجيش الاحتلال.

كما أصيب العشرات بحالات اختناق وجرى معالجتهم ميدانياً، وذلك خلال التصدي لقوات الاحتلال، التي منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الإصابات.

ودعت مساجد مخيم عقبة جبر إلى التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، وحاصرت أحد المنازل، واعتقلت 5 مواطنين، بينهم ثلاثة أشقاء من عائلة اللدعة.