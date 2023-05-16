الهيئة المستقلة: نتابع توقيف المواطن الطل لدى أمن السلطة

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الثلاثاء، إنها تتابع توقيف المواطن منصور نصار الطل من مدينة الظاهرية جنوب محافظة الخليل لدى الأجهزة الأمنية على خلفية نشر فيديوهات على التكتوك.

وحسب متابعات الهيئة التي قامت بزيارته بتاريخ 9/5/2023 في مكان توقيفه لدى مخابرات الخليل، فقد تم احتجاز المواطن على خلفية نشر فيديوهات يعبر فيها عن آرائه في الشأن العام، ويوجه انتقادات لجهات رسمية بما فيها أجهزة أمنية.

وقد تم عرض المواطن الطل على النيابة العامة بتاريخ 9/5/2023 وقررت تمديد توقيفه 24 ساعة، وبتاريخ 10/5/2023 قررت النيابة حفظ الملف وإخلاء سبيله، إلا أن جهاز المخابرات العامة أبقى المواطن محتجزاً لديه خلافاً للقانون ولقرار النيابة، وقام بالأمس بتسليمه للشرطة في الخليل بذريعة وجود مشتكي من أفراد الأجهزة الأمنية على المواطن، وعلمت الهيئة أنه سيتم عرضه غداً على النيابة بتهمة الذم. كما جاء في بيان الهيئة.

ورأت الهيئة أن استمرار احتجاز المواطن الطل يشكل مخالفة للقانون واحتجازاً تعسفياً، مطالبةً النائب العام التدخل الفوري للإفراج عنه، داعيةً الأجهزة الأمنية إلى الالتزام بأحكام القانون خاصة قانون الإجراءات الجزائية في إجراءات التوقيف، والامتناع عن ملاحقة المواطنين على خلفية ابداء الرأي.