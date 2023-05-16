القيادي أبو عرة: فوز الكتلة في انتخابات النجاح هو انتصار لخيار المقاومة ونصرة المسجد الأقصى

قال القيادي في حركة حماس الشيخ مصطفى أبو عرة، إن فوز الكتلة الإسلامية في انتخابات جامعة النجاح هو انتصار لخيار المقاومة ونصرة المسجد الأقصى المبارك.

وطالب أبو عرة إدارة جامعة النجاح الوقوف عند مسؤولياتها وحماية الطلبة من مسلحي فتح.

وأضاف: “رسالتنا في حركة حماس أن نحترم بعضنا البعض ونحترم نتائج الانتخابات، ويجب على الشبيبة الفتحاوية احترام نتائج الانتخابات وتهنئة الكتلة على نجاحهم”.

وباركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لجموع الطلبة ولجامعة النجاح الوطنية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس الجامعة وطاقمها، والكتل الطلابية كافة، نجاح العرس الديمقراطي المتمثل في انتخابات مجلس الطلبة.

وعدّت ذلك يمثل فخرا للحركة الطلابية، ولشعبنا الصامد المجاهد، وفشلا ذريعا للاحتلال الذي لا يتوقف عن محاولاته المحمومة لتعطيل الحياة الديمقراطية والطلابية في جامعاتنا عبر استهداف ممثلي العمل الطلابي والنشطاء الجامعيين

ودعت حماس الطلاب في كل جامعاتنا الوطنية إلى مواصلة التحدي وعدم الاستسلام للواقع الصعب في ظل الاحتلال والملاحقات الأمنية، والتصدي لهذا الواقع بكلّ بسالة وشجاعة، والإصرار على رسم مستقبل أفضل لجموع طلبتنا، تعود فيه الحركة الطلابية إلى سابق عهدها ومجدها في خدمة الطلاب وتخريج الأبطال ورفع مستوى الوعي بالقضية الفلسطينية.