حماد: فوز الكتلة بانتخابات النجاح تأكيد على التفاف شعبنا حول خيار المقاومة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. فتحي حماد أن فوز الكتلة الإسلامية الذراع الطلابية للحركة بانتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح تأكيد على الالتفاف الشعبي حول خيار المقاومة، الذي يتمسّك بالثوابت والوحدة الوطنية في مواجهة مشاريع التصفية والتفريط في الحقوق والتنسيق مع الاحتلال.

وبارك حماد مساء الثلاثاء لجامعة النجاح الوطنية إجراء الانتخابات الطلابية لهذا العام، مشددا على أن إجراء الانتخابات يمثّل فخراً للحركة الطلابية وشعبنا الفلسطيني، ونجاحا في معركة مصيرية أمام الاحتلال الذي يسعى لتعطيل الحياة الديمقراطية واستهداف الحركة الطلابية.

وبعث بأعطر التهاني إلى أبنائنا في الكتلة الإسلامية لفوزهم الكبير والمستحق بثقة الطلاب لتمثيلهم في هذا الصرح العلمي الكبير، تقديراً لجهودهم الحثيثة في خدمة الطلاب وإنجاح المسيرة التعليمية، والحفاظ على دور الحركة الطلابية في القضايا الوطنية الفلسطينية، وخاصة مواجهة الاحتلال.