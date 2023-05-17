ثأر الأحرار ثأر الأحرار

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انفوجرافيك: 75 عاما على النكبة تطهير عرقي وسيطرة على الأرض

الرسالة نت

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/283310

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