جبارين: شعبنا لا يفرط بالمقاومة والثورة رغم المؤامرات

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ونائب رئيس الحركة في الضفة الغربية زاهر جبارين أن فوز الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح دلالة جديدة على احتضان شعبنا لفكرة المقاومة والثورة، ويعبر عن أصالة شعبنا الذي لا يفرط في ثوابت القضية، سيما وهي تتعرض لأخطر المؤامرات.

وهنأ جبارين الكتلة الإسلامية وأنصارها، بفوزها في انتخابات اتحاد مجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس، وحصولها على 40 مقعدا من أصل 81 مقعدا، معبراً عن فخر قيادة حماس، بطلبة الكتلة الإسلامية وأنصارها في الضفة الغربية، الذين عملوا ببسالة رغم الملاحقة من الاحتلال.

ودعا جبارين جموع الطلبة لرفع مستوى الوعي، وتفعيل العمل الطلابي والنقابي بما يخدم القضية الفلسطينية، والعمل معا ضد الاحتلال، مشيداً بالمهنية التي أبدتها إدارة جامعة النجاح في إنجاح هذا العرس الديمقراطي.

ودعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس الكتل الفائزة في الانتخابات إلى العمل على تقديم أفضل خدمة للطلبة والوفاء بوعودها الانتخابية، والمساهمة في بث روح الوحدة بين أبناء شعبنا وتثوير الشارع الفلسطيني ضد الاحتلال وجرائمه، والدفع نحو المشاركة في شد الرحال والانتصار للمسجد الأقصى المبارك أمام ما يتعرض له من جرائم صهيونية.