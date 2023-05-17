الجهاد للرسالة: الضفة والقدس بحاجة لاستنفار عارم

قال جعفر عز الدين القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وشقيق الشهيد القائد طارق، إنّ أبناء شعبنا في الضفة والقدس مطالبون بالاستنفار الواسع، والوقوف صفا واحدًا في مواجهة الاحتلال ومنعه من تمرير مخططه العدواني ضد القدس.

وأكد عز الدين لـ"الرسالة نت": "إن السلطة يقع على عاتقها واجب بضرورة إسناد شعبها، وإطلاق سراح المقاومين، كما أن الفصائل جميعا مطالبة بتكثيف الجهود وتوحيد الكلمة والصفوف، والوقوف خلف خيار المقاومة".

وأضاف: "أبطال الضفة يقومون بدورهم بشكل دائم، وهناك خلايا تشكل الآن باسم طارق، والمقاومة مستمرة، وهم يعرفون جيدا كيف يواجهون هذا العدو ومنعه من تحقيق أحلامه في مسيرة الأعلام".

وتابع عز الدين: "الشعب الفلسطيني اليوم أمام اختبار، والعدو يستفز مقاومتنا وشعبنا عبر خروجه بمسيرة الأعلام، وشعبنا قادر على توجيه رسالته بوضوح وأن يرد ردا شافيا على جرائم الاحتلال".

وشدد على أن المقاومة حاضرة دائما ولن تتوقف عن دورها في القيام بواجبها في الدفاع عن الأقصى وانتهاكات العدو المجرم المستمرة بحقه.