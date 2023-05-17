الشاعر للرسالة: محاولات تهويد الأقصى ستفشل بصمود شعبنا

قال د. ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، إنّ محاولات الاحتلال لتهويد القدس ستفشل بصمود شعبنا الفلسطيني.

وأضاف الشاعر لـ"الرسالة نت": "الوطن لنا والمقدسات مقدساتنا وهذه عاصمتنا، والغرباء سيرحلون، نعم سيأخذون من دمنا ثم ينصرفون، وستظل الأرض لنا".

وتابع: "شعبنا سيقف في وجه المؤامرات، ولن يسمح بالاعتداء على الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وستبوء كل جهود الاحتلال بالفشل؛ رغم الملايين التي يضخها لأجل مشروعه التهويدي".

وذكر أن هذه الملايين وهذا الدعم الداخلي والخارجي للكيان، لن يغير الواقع في القدس، وسيزول الاحتلال حتما كما مصير كل احتلال اغتصب الأرض وانتهك حقوق السكان.