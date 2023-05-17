النخالة: وحدتنا هي الضمانة الأساسية للاستمرار بطريق التحرير

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة أن شعبنا في معركة (ثأر الأحرار) كان يقاتل بإرادته وإرادة أبنائه وإرادة كل القوى مجتمعة.

وقال النخالة في حديث له خلال مجلس تبريكات بشهداء معركة (ثأر الأحرار) في بيروت: "كان القتال على جبهتين، الميدانية والسياسية، وقد أبلى مقاتلونا بلاءً حسناً على الجبهتين، وفرضنا صيغة اتفاق قوية".

ولفت إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه غير مسبوق، قائلاً: "أتعلمون كيف حصلنا هذه الصيغة؟ نحن من كتبنا هذه الصيغة حرفًا حرفًا".

وأشار الأمين العام للحركة إلى أنه في هذه المعركة ارتقى هؤلاء الأبطال شهداء بعد مسيرة حافلة امتدت عشرات السنوات.

وتابع يقول: "في المعركة العسكرية أبلى مقاتلونا وقادتهم بلاءً حسنًا ومثلوا الشعب الفلسطيني أفضل تمثيل".

وأكد الأمين العام أن دم الشهداء هو الذي فرض هذه المعادلة القوية التي فرضناها، وحقق هذا الإنجاز، مشيراً الى أن وحدتنا هي الضمانة الأساسية للاستمرار في طريق التحرير.

ووجه النخالة الشكر لقيادات القوى والفصائل قائلاً: "أشكر قدومكم، وعظم الله أجوركم، وإن شاء الله من نصر إلى نصر".