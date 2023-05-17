الاحتلال يعتقل شابًا من حيفا بزعم التخطيط لعملية

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، فلسطينيُا استقل حافلة في حي "نافيه شأنان" بمدينة حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل، بزعم تخطيطه تنفيذ عملية.

وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن شرطة الاحتلال ضبطت أسلحة بحوزة الشاب من الضفة الغربية المحتلة، فيما زعمت أنها تشتبه "بأنه خطط لتنفيذ عملية".

وحسب المعلومات الواردة، فإن شرطة الاحتلال تلقت بلاغاً حول وجود جسم مشبوه داخل حافلة تابعة لشركة "إيجد"، بينما كانت في طريقها إلى بني براك.

وأظهر توثيق مصور من المكان، إغلاق شرطة الاحتلال الشارع الذي سافرت به الحافلة أمام حركة السير من كلا الاتجاهين.

وفي السياق، لم تتطرق شرطة الاحتلال حتى اللحظة إلى الحادثة.