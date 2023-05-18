شاهد|| عصابات المستوطنين تبدأ اقتحام الأقصى

بدأت أفواج من عصابات المستوطنين، صباح الخميس، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، ضمن احتفالاتهم بما تسمى بـ"مسيرات الأعلام".

وأفادت مصادر إعلامية، أنّ 3 أفواج من المستوطنين اقتحمت الأقصى في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بحماية أمنية غير مسبوقة من قوات الاحتلال.

وذكرت المصادر لـ"الرسالة نت"، أن عمليات الاقتحام يقودها المدعو المتطرف يهودا غليك، المعروف بتطرفه وتزعمه لعمليات الاقتحام.

ونبهت المصادر إلى أنّ عملية الاقتحام جاءت بعد هجوم الاحتلال على المصلى المرواني وتفريغ المصلين منه.

كما منعت سلطات الاحتلال الشباب من تأدية صلاة الفجر في المسجد الأقصى.

وتفرض قوات الاحتلال حصارا مشددًا على البلدة القديمة والمسجد الأقصى منذ أيام، في سياق تأمين ما تسمى بـ"مسيرات الأعلام".

وهدد عدد من وزراء الاحتلال باقتحام الأقصى صباح اليوم، على رأسهم المدعو إيتمار بن غفير ما يسمى ب"وزير الأمن القومي".

ودعت شخصيات وقوى مقدسية، أبناء شعبنا الفلسطيني؛ للحشد والرباط في ساحات الأقصى ورفع الأعلام الفلسطينية، في مواجهة الأعلام الصهيونية.

الدعوة جاءت ردًا على دعوات الجماعات المتطرفة، لأكبر عملية اقتحام للمسجد الأقصى والحي الإسلامي ضمن مسيرة الأعلام، التي تنظمها هذه الجماعات بدعم كامل من حكومتهم المتطرفة في ذكرى احتلال الكيان الجزء الشرقي لمدينة القدس.

شاهد لحظة تأمين قوات الاحتلال اقتحام فوج المستوطنين الرابع لساحات المسجد الأقصى المبارك.

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