كتلة الصحفي: سنواصل معركتنا القانونية في الحراك الصحفي لانتزاع حقنا في الانتساب والانتخاب

أكدت كتلة الصحفي الفلسطيني، على حق الصحفيين النقابي في نقابة ينطوي تحت إطارها الكل الصحفي بعيدًا عن سياسة التفرد والإقصاء والتغول التي تُمارس تجاههم.

وقالت الكتلة في بيان صحفي إننا سنواصل معركتنا القانونية التي نخوضها بالشراكة مع الكتل والأطر الصحفية في إطار الحراك الصحفي النقابي لانتزاع حقنا في الانتساب والانتخاب، من خلال هذا المسار القانوني الذي توجهنا له بعد أن وجدنا تعنتاً وتسويفاً ومماطلة.

وأضافت "لقد بات من الواضح أن الفئة المتنفذة داخل النقابة ومجلسها بدأت تتحسس خطورة إجراءاتنا القانونية ومدى جدواها على سير مسرحيتها الانتخابية، فلجأت لعقد مؤتمر أمام قصر العدل لمحاولة التأثير على قرار القضاء المؤجل ليوم الأحد القادم وأخرجت من جيبها، كتل صحفية ميكروسكوبية، لم نسمع بها يومًا لإصدار بيانات موجهة تدعم خطواتها الانتخابية وإجراءاتها وتُشكك في نزاهة القضاء".

وأوضحت أن الانشغال بإصدار بيانات شجب واستنكار لخطواتنا التي تهدف لانتزاع حقنا النقابي من خلال كتل صحفية تلقت وعودًا بمقاعد داخل مجلس النقابة القادم يؤكد مساعي النقابة لإحداث شرخ وانقسام كبير بين الصحفيين والأطر العاملة من أجل تمرير مسرحيتها الانتخابية.

وأكدت كتلة الصحفي أن خطواتها القانونية والنقابية هي حق مشروع كفلته القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتهدف من خلالها إلى وقف هذه المهزلة الانتخابية غير الديمقراطية حتى يتم تصويب النقابة وإعادة هيكلة عضوياتها وإجماع الكل الصحفي على إجراءها.

وتابعت "إننا ندرك تمامًا دخول خاطفي النقابة في حالة من انعدام الوزن، واطلاق الهرطقات والتهديدات وتغليف الأزمة الصحفية النقابية بغلاف سياسي للهروب من استحقاقات المرحلة وإصلاح أوضاع النقابة".

وأدانت الكتلة محاولات بعض الأطر الصحفية التي لم نرى لهم يومًا أثرًا في الوسط الصحفي إقحام نفسها في أتون أزمة النقابة لسعيها تحقيق مكاسب على حساب حقوق الصحفيين ومطالبهم العادلة.

وأكدت رفضها بشكل قاطع لمحاولة مصادرة حقنا في انتخابات نقابية حرة ونزيهة لاختيار من يمثلنا، في إطار جسم نقابي جديد يعبر عن طموحاتنا ويدافع عن مصالحنا ويحفظ حقوقنا، ويناضل من أجلنا.

وطالبت الصحفيين والأطر والكتل الصحفية بالاستمرار في موقفها الموحد تجاه سياسية النقابة وإجراءاتها ومواصلة العمل بكل الإمكانيات والوسائل والأدوات لوقف المسرحية الانتخابية.

ودعت للمشاركة في الجلسة القضائية التي ستبث في قرار سير العملية الانتخابية للنقابة يوم الأحد القادم في قصر العدل بغزة.