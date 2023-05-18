القيادي ناصر الدين يدعو لإشعال المواجهة مع الاحتلال على نقاط التماس

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس القيادي هارون ناصر الدين أهلنا في القدس والضفة إلى التصدي لمسيرة الأعلام التهويدية ورفع الأعلام الفلسطينية.

كما دعا ناصر الدين إلى الخروج بمسيرات كبيرة وقطع الطرق على المستوطنين، والمواجهة في كل نقاط الاحتكاك، حتى نوقف هذه المسيرة التي ترمز للاحتلال الصهيونى.

وقال إن شعبنا الفلسطينى والمقاومة بكل فصائلها كانت ولا زالت الدرع الحامي للأقصى، وما رأيناه في معركة سيف القدس ومعركة الاعتكاف ومعركة الثأر الأحرار خير دليل.

وأكد على أن رباط أهلنا في القدس والضفة الغربية والداخل ومؤازرة غزة والخارج والشعوب العربية والإسلامية، ترسل رسالة واضحة للاحتلال أن الأقصى لا يمكن أن يقسم وسيبقى إسلامياً.

وتواصلت الدعوات المقدسية، للحشد والرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى، لإفشال “مسيرة الأعلام” التهويدية، والتصدي لاقتحامات المستوطنين وتدنيسهم للمسجد المبارك.

واقتحم مستوطنون اليوم، باحات المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، وعلى شكل مجموعات متتالية، تزامناً مع مسيرة الأعلام التهويدية والمقرر إقامتها اليوم، وذلك بعد إخلاء قوات الاحتلال المسجد من المصلين.

واعتدت قوات الاحتلال على المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى وعلى أبوابه، كما اعتدت على حراس المسجد واعتقلت أحدهم.

وتحاول منظمة الهيكل “بيدينو” تحقيق رقم قياسي، وحشد 5000 مقتحم للأقصى صباح اليوم، في ظل تحريض متواصل من وزراء متطرفين بحكومة الاحتلال على تدنيس المسجد المبارك.