طه: السماح بعودة المستوطنين إلى مستوطنة (حومش) بالضفة جريمة صهيونية

أكد الناطق باسم حركة "حماس" جهاد طه أن توقيع وزير حرب الاحتلال على قرار يسمح للمستوطنين بإعادة بناء ما يُسمّى مستوطنة (حومش) على أراضينا المحتلة شمال الضفة الغربية، هو جريمةٌ صهيونية جديدة تُرتَكَب ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه، وانتهاكٌ صارخ لكل الأعراف والقرارات الدولية الرافضة لمشاريع الاحتلال الاستيطانية.

وشدد طه في تصريح صحفي، اليوم الخميس على أن كل خطوات حكومة المستوطنين الفاشية، من تغوّل استيطاني، وهدمٍ للبيوت، واعتداءٍ على الأرض والمقدسات؛ لن تنجح في كسر إرادة التحدّي والثبات لدى شعبنا الفلسطيني.

ونوه بأنه وكما تمَّ إزالة (حومش) وغيرها من المستوطنات عام 2005 تحت ضربات مقاومينا الأبطال؛ فإن شعبنا وشبابنا الثائر في الضفة المحتلة، سيواصل مقاومته وضرَباته، ولن يهدأ له بال حتى كنس آخر مستوطن وجندي صهيوني عن أرضنا المحتلة.