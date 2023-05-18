حراك الصحفيين بالقدس: الانتخابات لا تحظى على توافق

عبر حراك الصحفيين في مدينة القدس المحتلة، عن قلقه البالغ من الإجراءات الرامية لعقد انتخابات لا تحظى بتوافق في نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وأكدّ الحراك في بيان وصل لـ"الرسالة نت"، أنّ هذه الإجراءات تأتي في وقت تحتدُّ هجمة الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين ، في محاولةٍ لتهويدها، وسط صمود وثبات أسطوريَّيْن يجسدهما الصحفيون الفلسطينيون العاملون في الميدان.

وقال البيان "يستحق هؤلاء الصحفيون ضمان حقهم في الانتساب لنقابة الصحفيين، والمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة يتفق على إجرائها جميعُ الصحفيين".

واستغرب حراك الصحفيين في القدس تصميم القائمين على النقابة على إجراء هذه الانتخابات مستندين إلى منهج الاقصاء والتفرد ، على الرغم من الرفض الواسع في الوسط الصحفي لذلك.

وعبّر البيان الحراك عن تخوفه من أن تمثل تلك الإجراءات سبيلًا لتفصيل نتائج على مقاس حزبي ضيق بعيد عن الأصول المهنية والنقابية والديمقراطية المتعارف عليها.

ويتطلع الحراك إلى الوصول إلى نقابة صحفيين فاعلة وقوية وممثلة للجميع، تدافع عن حقوقهم، وتستطيع أداء دورها المطلوب منها في هذه المرحلة الخطيرة من عمر قضيتنا الوطنية.

ويعبّر حراك الصحفيين عن دعمه للجوء الصحفيين إلى القضاء كحق أصيل لكل انسان ؛ للحفاظ على نقابة الصحفيين، وضمان عدم انحرافها أكثر عن المسار الصحيح الذي يرجوه الصحفيون.

ودعا لوقف إجراءات عقد الانتخابات المقررة هذا الشهر في نقابة الصحفيين؛ لكونها لا تحظى بالتوافق.

وطالب البيان لجنة مهنية من غربلة العضويات في النقابة، وطرد الدخلاء على المهنة، وضمان حق الصحفيين في الانتساب للنقابة، كما حثّ على الشروع في حوار جامع تشارك فيه كل الجهات والأطر الصحفية، للاتفاق على آليات إصلاح نقابة الصحفيين، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة.

ودعا لاستمرار الفعاليات الصحفية الرافضة لإجراءات عقد الانتخابات بشكلها الحالي، كما دعا اتحاد الصحفيين العربي الى التدخل المباشر لرأب الصدع في نقابة الصحفيين ، وإصلاح الأوضاع فيها وتنظيم العضويات بعيدا عن الفئوية والحزبية والمحسوبيات .

وأكدّ ضرورة إعادة فتح مقر لنقابة الصحفيين في القدس المحتلة لتعزيز التواجد الفلسطيني المؤسسي والإعلامي في المدينة المقدسة.