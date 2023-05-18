التشريعي يدعو القمة العربية لاتخاذ قرارات لحماية الأقصى

دعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، القمة العربية؛ لاتخاذ قرارات جريئة ترقى لخطورة الهجمة الصهيونية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات.

وطالب بحر في بيان وصل لـ"الرسالة نت"، القمة باسم الشعب الفلسطيني القادة والزعماء العرب المجتمعين في القمة العربية المنعقدة بالمملكة العربية السعودية، باتخاذ قرارات جريئة لتجريم التطبيع، ومواجهة سياسة الاحتلال العنصرية والتهويدية في القدس والمسجد الأقصى، ودعم الأسرى وقضية اللاجئين، وكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

وأكدّ بحر أن الاحتلال الصهيوني الفاشي هو العدو المشترك الأوّل للأمّة العربية جمعاء، لندعو القادة العرب للخروج بخطوات عملية وجادة لوقف العدوان الهمجي المتواصل على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وتنعقد القمة العربية يوم غد الجمعة على مستوى القمة الزعماء والقادة العرب في جدة بالمملكة السعودية.