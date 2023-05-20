ثأر الأحرار ثأر الأحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

ما حقيقة الاتفاق على تفعيل خط نقل بحري من غزة لمصر ؟

الرسالة نت- غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي، :"إن بعض المواقع الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت أخبار غير صحيحة حول تفعيل خط ملاحي من ميناء العريش لميناء غزة، وقد ساهم في ترويج هذه الأخبار وجود تسجيلات لبعض الأشخاص يتحدثون ببعض التفاصيل.

وأضاف الإعلام الحكومي في تصريح صحفي، مساء الجمعة، :"وبعد التواصل رسميا مع جهات الاختصاص في الجانب المصري أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ عن الصحة، وأن الأشخاص الذين يتم الزج باسمائهم في التسجيلات ليس لهم أي صفة رسمية، وليسوا مخولين بالحديث أو التصريح نيابة عن جهات الاختصاص المصرية، مع التأكيد أن كل ما يتم الحديث به غير صحيح مطلقا".

وأكد أنه يجب على وسائل الإعلام الاعتماد فقط على ما يصدر من جهات اختصاص وشخصيات رسمية، وعدم التعاطي مع هذه الأخبار التي ليس لها أساس من الصحة، ونحذر من مغبة تداول هذه الأكاذيب على منصات التواصل الاجتماعي.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/283494

كلمات مفتاحية

غزة ميناء غزة ميناء العريش

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.