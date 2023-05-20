العامودي: الاحتلال يتعمد قتل الصحفيين الفلسطينيين وجرائمه لن تسقط بالتقادم

عقب رئيس الدائرة الإعلامية لحركة حماس، على العامودي، على الأدلة التي كشفها برنامج "ما خفي أعظم" بتورط قوات الاحتلال المباشر بقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، ومحاولة طمس الأدلة.

وقال العامودي في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة، "تابعنا باهتمام التحقيق الاستقصائي الذي عرضته قناة الجزيرة عبر برنامج (ما خفي أعظم) حول جرائم قتل الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، الذي يؤكد وجود تواطؤ واستهداف متعمّد لقتل الأدلة والشهود، ومحاولة طمس الحقيقة، والتهرّب من المسؤولية، وهي مخطط (إسرائيلي) لإرهاب الصحفيين والتغطية على جرائمه وانتهاكاته، ونؤكد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم".

كشف البرنامج الاستقصائي الذي تبثه قناة الجزيرة القطرية، "ما خفي أعظم"، عن إقرار مسؤول كبير بمكتب وزير جيش الاحتلال السابق "بيني غانتس"، لمسؤولين أمريكيين بالمسؤولية عن قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وحسب البرنامج الذي يعده الإعلام تامر المسحال، وبث مساء اليوم الجمعة، فقد أبلغ المسؤول الإسرائيلي الكبير نظراءه الأمريكيين، بأن قتل "أبو عاقلة" كان خطأ، وأن "إسرائيل" لن تعلن ولن تعترف رسميًا بذلك.

وحصل "ما خفي أعظم" على وثائق تحقيقات إسرائيلية في قضايا اغتيال صحفيين، كشفت حجم التلاعب والتهرب الإسرائيلي من تلك الجرائم.

وعرض البرنامج عن تفاصيل ومعلومات حصرية حول استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للصحفيين الفلسطينيين.