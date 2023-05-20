معروف: مسئولية الاحتلال عن قتل الصحفيين لن تسقط بالتقادم

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، على مسئولية الاحتلال (الإسرائيلي) وقادته عن كل الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، والتي ذهب ضحيتها (50) صحفياً.

وشدد على أن مسئولية المجرمين عن هذه الجرائم لم ولن تسقط بالتقادم، وأن مساعي محاكمة المحتل وإرغامه على دفع الثمن لن تتوقف.

وعرضت فضائية الجزيرة أمس عبر برنامجها الاستقصائي (ما خفي أعظم)، حلقة حول جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، حيث أكدت كل الأدلة والشهود الذين تم الاستعانة بهم مسئولية الاحتلال المباشرة والمتعمدة عن الجرائم التي تم الإشارة لها في الحلقة.

وأمام ما تم عرضه بالوثائق والأدلة والشهادات الحية، أكد معروف مسؤولية الاحتلال عن جرائمه بحق الصحفيين، وأدان صمت المجتمع الدولي ومنظماته المعنية على هذه الجرائم، وحمله المسئولية المشتركة مع الاحتلال.

وأكد معروف أن صمت المجتمع الدولي وتخاذله وازدواجية معاييره والانتقائية في إنفاذ القانون وإفلات المجرمين من العقاب، هي من شجع الاحتلال على الاستمرار وارتكاب المزيد من هذه الجرائم.

وأضاف: "نثق بأن سياسة القتل والارهاب لن تخيف صحفيينا ولن تثنيهم عن أداء واجبهم المهني والوطني، بفضح الاحتلال وكشف زيفه وإجرامه وعنصريته، وسيثبتون دوما أنهم عيون الحقيقة التي لن تغمض، وصوت قضيتنا الذي لن يخفت".

ولفت معروف إلى ما قدمته الحلقة حيث أعادت التذكير بعشرات جرائم القتل والاغتيال والاستهداف للصحفيين، مشيراً إلى أنه بات واضحا وجليا أن الاحتلال يسعى بهذه الجرائم ضد الصحفيين، لاغتيال الصورة وقتل الحقيقة.

وأكد أن الوقائع المعروضة أثبت ما نقوله دائما بأن استهداف الاحتلال للصحفيين يعكس سياسة ممنهجة ومتعمدة، بوصفهم أهداف مشروعة للقتل في نظر قادة الاحتلال (الإسرائيلي).