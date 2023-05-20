الأهلي المصري على وشك حسم صفقة هجومية

تلقى مسؤولو النادي الأهلي المصري، أنباء سارة، بشأن الصفقة التي يحلم بها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء.

وكشفت صحيفة (ميلييت) التركية، عن رغبة بشكتاش التركي في الاستغناء عن خدمات مهاجمه الكونغولي جاكسون موليكا والموافقة على رحيله في الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكان الأهلي على وشك حسم صفقة موليكا في شهر يناير/كانون ثان الماضي، لكن الصفقة توقفت بعد تمسك بشكتاش ببقاء اللاعب.



وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن بشكتاش يتجه للموافقة على رحيل موليكا في الصيف، خصوصا بعدما وصلت العروض المقدمة لضمه إلى 4 ملايين يورو.



وأكدت أن بشكتاش يخطط لضم اللاعب ديفوك أوريجي مهاجم ميلان الإيطالي وهو ما يجعل الفريق التركي، بصدد الموافقة على رحيل موليكا من أجل الاستفادة من مقابل بيعه لتمويل صفقة أوريجي.



وكان كولر، قد طالب إدارة الأهلي بضم مهاجم سوبر للفريق في ظل عدم اقتناعه بقدرات الثنائي محمد شريف وشادي حسين.