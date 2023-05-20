الحية يدعو للعمل قانونيا لرفع الحصار عن غزة

دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. خليل الحية إلى العمل قانونيا من أجل رفع الحصار الجائر على غزة في كل المحاكم الدولية، وتبني مشاريع إنسانية وإغاثية من أجل نصرة أهلنا والتخفيف من معاناتهم.

وقال الحية خلال المؤتمر الإلكتروني الثاني لرواد ورائدات العمل للقدس وفلسطين في الأمة السبت: "إن الدمار ما زال مستمرا في غزة، وعجلة الإعمار ما زالت واقفة، داعيا الجميع إلى التوقف عند مسؤولياته.

وأكد أن غزة رافعة وحامية للمشروع الوطني الفلسطيني، مشددا على أنها كانت وما زالت درع الوطن وحامية لمشروع المقاومة، وترنو دائماً لمشروع التحرير وتعمل من أجل يوم التحرير.

وشدد الحية على أن غزة قادرة على إنتاج سيف قدس جديد من أجل الدفاع عن القدس والأقصى، مردفا نحن نراكم القوة بكل ما نملك على طريق التحرير، وتكتيكات المقاومة وأعمالها والمواجهة من هنا وهناك من أجل التجهيز لمعركة التحرير.