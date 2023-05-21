تريزيجيه يتعرض للبصق أثناء سجوده

أدان نادي طرابزون، واقعة البصق على لاعبه المصري محمود تريزيجيه، خلال الهزيمة 3-1 أمام فنربخشة، الخميس الماضي، في الدوري التركي.

وقال طرابزون في بيان رسمي "هذا شيء مقزز، ندين بشدة الفعل اللا إنساني ضد لاعبنا تريزيجيه خلال مباراتنا مع فنربخشة".

وأضاف البيان "إنه فعل مشين أن يتخذ لاعب فنربخشة ساميت أكايدن، انعطافا ثم يبصق على لاعبنا أثناء سجوده للاحتفال بهز الشباك".

وتابع "نتوقع من الجهات المسئولة أن تتفاعل مع سلوك ساميت أكايدن، وندعو الاتحاد التركي لاتخاذ إجراء عاجل، بما في ذلك فنربخشة نفسه".

ونوه "ندعو المجتمع الرياضي للتعاون من أجل إعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والحب والاحترام، ورفض العدوان والأفعال المشينة وحماية القيم الحقيقية لكرة القدم".

وكان نادي طرابزون، قد نشر مع البيان، صورة يظهر خلالها ساميت أكايدن، وهو يبصق على تريزيجيه.

وكتب ساميت أكايدن، على حسابه بموقع تويتر "استنكر الادعاءات اللا أخلاقية التي جاءت نتيجة التلاعب بصورتي. ما حدث جزء من عادات رياضية على مواقع التواصل".

وأضاف "أحيل أمري إلى الله ضد كل من يحاول تلويث المنافسة في كرة القدم والناس بهذا القذف والأسلوب الرخيص لمواقع التواصل".