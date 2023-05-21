رحّبت كتلة الصحفي الفلسطيني -الذراع النقابي الصحفي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس"- بدعوة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لإجراء حوار بين الأجسام الصحفية يفضي لعقد مؤتمر النقابة خلال فترة يتفق عليها دون إقصاء أحد.

ودعت الكتلة الرفيق المناضل جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لرعاية هذا الحوار والبدء به فوراً.

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى حوار مسؤول بين الأجسام الصحفية كافة لبحث التباينات القائمة، وبما يقود لاتفاق على عقد مؤتمر خلال فترة يُتفق عليها دون إقصاء لأحد، ويعزز من مكانة ودور النقابة.

وأكدت الجبهة في هذا السياق حرصها على وحدة النقابات والاتحادات الشعبية، وعلى أن تعكس عضويتها تمثيلاً حقيقياً وشاملاً للفئات التي تمثلها، ودون أي إجحاف نتيجةً للانتماء السياسي.