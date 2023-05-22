ألمانيا تحظر تجمعًا للتضامن مع فلسطين في ذكرى النكبة

رفضت السلطات الألمانية منح تراخيص لمظاهرات وتجمعات مؤيدة للفلسطينيين ببرلين بمناسبة ذكرى النكبة، واعتبرت الشرطة الألمانية إن هذه الفعاليات المؤيدة للقضية الفلسطينية، تتضمن دعوة إلى الكراهية، وتنكر ما أسمته بـ"حق إسرائيل في الوجود".

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، أمس بأن المحكمة الإدارية الإقليمية "برلين-براندنبورغ" أيدت حظرا فرضته الشرطة في برلين على مظاهرة فلسطينية، كان من المقرر تنظيمها في العاصمة الألمانية أمس السبت، تضامنا مع الفلسطينيين في ذكرى النكبة.

وكانت المحكمة الإدارية في برلين -وهي محكمة أدنى درجة- أيدت في وقت سابق الحظر الذي قررته الشرطة للمظاهرة بحجة وجود خطر ترديد "هتافات معادية للسامية وتحريضية، وتمجيد للعنف، والتعبير عن الاستعداد لاستخدام العنف، وما ينجم عن ذلك من تخويف وأعمال عنف"، على حد وصف الشرطة.

وسجل نحو 1000 شخص مشاركتهم في "مظاهرة من أجل الحق الأساسي في حرية التجمع وحرية التعبير في الذكرى 75 للنكبة" في ميدان هيرمانبلاتس بحي نويكولن في برلين.