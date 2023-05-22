صفقة انتقال ميسي تدخل مرحلة الحسم

دخلت صفقة عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة مرحلة الحسم خلال الأسبوع الحالي.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة أصبحوا لا يخشون التحدث بجرأة عن صفقة عودة ميسي في الأيام الأخيرة، خاصة رافا يوستي نائب رئيس النادي الكتالوني الذي ألقى أول قنبلة حول عودة ميسي في نهاية شهر مارس الماضي، وكرر الأمر خلال احتفالات الفريق بلقب الليجا قبل يومين بقوله: أريد أن يعود، هذه القصة يجب أن تنتهي.



ومثل بوستي كان رئيس البارسا لابورتا يصرح قبل أسبوع بأن برشلونة قادر على منافسة العرض السعودي أو أي عرض آخر، وعلى الرغم من ذلك، يبقى ميسي صامتا.



وأشارت الصحيقة إلى أن ذلك يعود إلى أمرين: أولهما أنهم كانوا ينتظرون أن يحسم ميسي لقب الدوري الفرنسي مع باريس، الأمر الذي قد يتحقق السبت المقبل ضد ستراسبورج، فوالد ميسي ووكيل أعماله أكد لإدارة برشلونة أن البرغوث لن يفكر في أي شيء قبل حسم لقب الدوري الفرنسي.

كما أن برشلونة يتوقع أن يحصل هذا الأسبوع على الضوء الأخضر من رابطة الليجا على خطته المالية، وبالتالي يتحرك بشكل جاد صوب استعادة خدمات ميسي.



لكن الأمر لن يكون بهذه السهولة، فنائب رئيس رابطة الليجا إدوارد روميو لم يتوقف عن التحذير مؤخرًا من أنه "لكي يكون هناك تعاقدات، يجب أن يكون هناك مبيعات مكافئة" خاصة وأن النادي لم يحقق متطلبات تسجيل أو تجديد عقود لاعبيه أراوخو وجافي وماركوس ألونسو وسيرجي روبرتو وإيناكي بينيا وبالدي.



وأوضح الصحيفة أنه على الرغم من كل ما سبق، فإن الثقة لا تزال عالية في نادي برشلونة بشأن عودة ميسي رغم عدم وجود عرض ملموس، لأن البارسا يتلقى إشارات إيجابية من محيط البرغوث بشأن أنباء اللعب في "كامب نو" خلال الموسم المقبل.



وذكرت أن ميسي لم يرد بعد على عرض نادي الهلال السعودي الذي تقدم به، ويتضمن حصوله على 500 مليون يورو سنويا.