ريال مدريد يعرض 5 لاعبين للبيع

قالت تقارير صحفية إسبانية أمس السبت، عن بعض الأسماء المرشحة للرحيل عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.



ويحاول ريال مدريد التخلص من بعض اللاعبين الذين ليس لهم أي دور مع الفريق، والتعاقد مع لاعبين جدد يضيفون الفارق للملكي في المواسم القادمة.



وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الثلاثي كريم بنزيما ولوكا مودريتش وتوني كروس، مستمرون مع الفريق لموسم آخر، إضافة للثنائي داني سيبايوس وماركو أسينسيو، رغم ما يتردد عن عدم وجود اتفاق حول التجديد.

وقالت الصحيفة إن المهاجم ماريانو دياز والحارس أندريه لونين يتصدران قائمة الراحلين عن الفريق، وبالتالي سيضطر الريال للبحث عن حارس بديل لتيبو كورتوا.



وسيتم عرض الثلاثي إيدين هازارد، وألفارو أودريوزولا، وخيسوس فاييخو، للبيع، وسيتم الاستماع للعروض المقدمة لفيرلاند ميندي.