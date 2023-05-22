الناشطة هريش: أجهزة السلطة تشن حملة اعتقالات مسعورة ضد طلبة الجامعات

قالت الناشطة الحقوقية أسماء هريش، إن أجهزة السلطة تشن حملة اعتقالات مسعورة ضد طلبة الجامعات نتيجة عملهم النقابي.

وبينت هريش في تصريح صحفي، أن السلطة تقمع العملية الديمقراطية في الجامعات من خلال اعتقال الطلبة.

وأشارت إلى أن أجهزة السلطة تعرقل العملية الدراسية وتمنع الطلبة المعتقلين من إجراء الامتحانات، وتمارس سياسة باب الدوار مع الاحتلال باعتقال الطلبة المحسوبين على الكتلة الإسلامية.

وأكدت أن السلطة تخدم الاحتلال باعتقالها لطلبة الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة، موضحة أنه لا يوجد رادع للسلطة من قبل المؤسسات الحقوقية بالضفة.

ونفذت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من طلبة الجامعات بمحافظة الخليل.

واقتحمت أجهزة السلطة منزل الطالبة براءة سلايمة في مدينة الخليل، الأسبوع الماضي، وقامت بمصادرة جهاز الهاتف الخاص بها، إلى جانب الاعتداء على أفراد عائلتها.

وشنت أجهزة السلطة حملة اعتقالات في صفوف طلبة بوليتكنك الخليل، ودعت الكتلة الإسلامية إلى الإضراب وتعليق الدوام مع وقفة احتجاجية حينها، في ظل عدم وقوف الجامعة عند مسؤولياتها تجاه طلابها المعتقلين.