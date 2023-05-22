كاتب فتحاوي: انتخابات نقابة الصحفيين (مطبوخة)

انتقد الكاتب الفتحاوي هشام ساق الله، الانتخابات المزمع عقدها يوم غد الثلاثاء، لنقابة الصحفيين، التي تجري وسط معارضة فصائلية واسعة.

وقال ساق الله في مقال له، إنّ "انتخابات يوم غد ستجرى دون عقد مؤتمر للشبيبة لانتخاب مرشحي فتح، ولم يتم تنسيب الكثير من أعضاء النقابة القدامى الذين عزفوا عن دفع الرسوم والتسجيل".

وأضاف ساق الله: "تم طبخ الموضوع دون معارضة احد من الصحافيين الحقيقيين وللأسف الشديد تم إسكات التنظيمات بتمثيل لها في غزه والضفة، واتفقوا على سلق الأمور كلها دون ان يتحدث أحد او يعارض او يقول كلمته".

واستدرك بالقول: "لم يتحدث أحد سوى جماعة حماس والتيارات التي تم استثناؤها بالقصد بالمشاركة وسعد من خطط لهذه الانتخابات بعدم مشاركتهم" .

وتابع ساق الله: "انا لست عضو بهذه النقابة ولم ادفع اشتراكي رغم أن فتح الضفة دفعوا عن كل الزملاء في الضفة من أبناء الحركة اشتراكاتهم من موازنة التنظيم وتم في غزه تنسيب اعداد كبيره لسيت لهم علاقة بالصحافة".

وأكدّ أن كثير من هؤلاء المنتسبين "لا يعرف أبجديات العمل الصحافي وتم تقييف كل شيء على مقاس من سيتم انتخابهم للأمانة العامة والمجلس الإداري".

ونبه إلى أخطر ما يجري أنّ "أغلب من تم تنسيبهم في الضفة وغزة والقدس هم من موظفي السلطه الفلسطينية الذين استطاعوا الحصول على عضوية نقابة الصحافيين، وغاب عن هذه الانتخابات كثير من الصحافيين الذين يعملون مع وكالات الأنباء والذين يعملون في الميدان ولهم باع طويل في العمل الصحافي".

وأكمل يقول: "الأصول غائبة كلها وللأسف يدعي هؤلاء حرصهم على حركة فتح ومصلحتها التي تخدم مصالحهم وتسمح لهم باستبعاد رموز بالعمل الصحافي(..)، وكثير من أبناء الحركة رافضون لما يجري ولكن لا أحد يريد أن يتحدث" .