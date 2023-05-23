إصابات واعتقالات خلال مواجهات واقتحامات بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات خلال مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات واشتباكات أصيب على إثرها عدد من المواطنين.

وأصيب 4 مواطنين بينهم 3 بالرصاص الحي، أحدهم بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية في جنين.

وذكرت مصادر محلية أن الشبان أصيبوا بعد استهدافهم داخل مركبة كانوا على متنها، فيما أصيب الرابع بكسور بفعل تعمد قوات الاحتلال دهسه.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية، فيما استهدف جيش الاحتلال منازل الأهالي.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين ياسر حج محمد وعلاء حج محمد، للضغط على نجليهما لتسليم أنفسهما، وذلك بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما في بلدة المغير.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيسر كنعان، بعد مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه في بلدة بيرزيت.

وأصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة نعلين غرب رام الله، خلال تفجير منزل بطل عملية "ديزنغوف" الشهيد القسامي معتز الخواجا.



وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المطارد محمد طبنجة والذي تلاحقه منذ سنوات، وذلك خلال تواجده في منزل شقيقته بمنطقة المساكن الشعبية شرق المدينة.

وداهمت تلك القوات، شقة الأسير نعيم ادريس الذي اعتقل منذ أيام على حاجز حوارة، وقامت بتفتيشها بشكل دقيق.

وداهمت قوات ما لا يقل عن 15 منزلًا في بلدة سالم، وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني، وفتشت تلك المنازل وعاثت فيها خرابًا كبيرًا، واعتقلت الشاب أحمد عيسى.

وفي بيت لحم اعتقلت جبر جمال ديرية من بلدة بيت فجار، ومحمود حسين صلاح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وقصي عدلي حمامرة من قرية حوسان غربا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المحرر محمد يوسف المزين بعد اقتحام منزله في مخيم العروب شمالي الخليل.

وطالت الاعتقالات الشاب عبد المنعم خالد جراهيد عقب دهم منزل ذويه واستجوابهم في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا.