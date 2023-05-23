قاسم يدعو لتوسيع حالة الدعم والإسناد لقضية الأسرى داخل فلسطين وخارجها

دعا الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إلى توسيع حالة الدعم والإسناد لقضية الأسرى في كل المسارات والساحات في داخل فلسطين وخارجها، مبينًا أن الاحتلال يحاول عبر سلسلة من الإجراءات التضييق والعدوان على الأسرى لكسر إرادتهم بما يمثلونه من تجسيد للقضية الفلسطينية.

وقال قاسم، اليوم الثلاثاء خلال وقفة تضامنية أقامتها جمعية واعد لدعم وإسناد الأسير المريض وليد دقة: "إن الأسير وليد دقة يتعرض لجريمة حرب مكتملة الأركان عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد، الذي استشهد بسببها المئات كان آخرهم الشيخ الشهيد خضر عدنان".

وأضاف أن "الأسير دقة مناضل من الداخل المحتل جسد على الأرض مبدأ تكامل ساحات الفعل النضالي، وحمل الرواية الفلسطينية بما كتبته وسطرته من روايات وكتابات ودراسات تحمل هم الأسرى والقضية الفلسطينية".

وأكد قاسم أن المقاومة على عهدها ووعدها بإبقاء قضية الأسرى على رأس سلم أولوياتها والعمل المتواصل على دعمهم وإسنادهم في كل الخطوات، وصولا إلى تحقيق الهدف الكبير بكسر القيد عنهم.

وتابع "نقف اليوم على أرض غزة دعما وإسنادا للأسرى، هذه المدينة التي قدمت جزءا من الواجب من أجل تحرير الأسرى، وتحملت الحصار والعدوان من أجل إنجاز صفقة تبادل، وهي ما زالت صامدة من أجل إنجاز صفقات أخرى لتحرير أسرانا".

وبعث الناطق باسم حركة حماس بتحية الإجلال والتقدير للحركة الأسيرة التي تشكل عمود خيمة القضية الفلسطينية، ورأس حربتها، ودرة تاجها.