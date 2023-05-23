اتحاد الصحفيين العرب يعرب عن أسفه لأزمة نقابة الصحفيين الفلسطينيين ويعرض التدخل للحل

قال الاتحاد العام للصحفيين العرب إنه تلقى العديد من البيانات والرؤى الاحتجاجية التي تنتقد ظروف وملابسات عقد مؤتمر نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وأضاف الاتحاد في بيان وصل (الرسالة نت): "نسجّل بكلّ أسف الخروج بالخلافات بين الصحفيين إلى خارج الإطار المهني الجامع"، مؤكدا على أهمية أن تكون النقابة مهنية وديمقراطية وقادرة على احتضان الجميع.

وعبر عن دعمه المطلق للصحفيين ولنقابة الصحفيين الفلسطينيين كإطار مهني جامع لكلّ الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين مهما اختلفت مشاربهم الفكرية والسياسية والمهنية، حتى تبقى النقابة منارة متقدمة في النضال الوطني الفلسطيني من أجل استرجاع حقوق الشعب الفلسطيني كاملة وغير منقوصة.

وأضاف: "بالرغم من أن الإتحاد يعتبر مثل هذه الخلافات شأناً داخلياً، إلا أنه على استعداد كامل للمساعدة ومحاولة التوفيق بين الأطراف المختلفة من أجل رأب صدع الجسم الصحفي الفلسطيني وإيجاد الحلول التي تحفظ وحدة صفّ الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين بما يخدم مصالحهم والمصالح العليا للشعب الفلسطيني".

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