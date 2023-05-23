بحضور طلابي حاشد.. الكتلة الإسلامية تشارك في مناظرة جامعة بيرزيت

شاركت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، اليوم الثلاثاء، في المناظرة الانتخابية بالجامعة، وسط حضورٍ طلابي حاشد، وكلمات حماسية ووطنية، تؤكد التزامها بخدمة الطلبة في مسيرتهم التعليمية.

وأعلن مناظر الكتلة الإسلامية الطالب الأسير المحرر المعتصم بالله زلوم، أن مرشح الكتلة الفخري لرئاسة الطلبة، هو المطارد والمعتقل السياسي في سجون السلطة مصعب اشتية.

وأكد زلوم أن كتلة الوفاء الإسلامية ممثلة الكتلة الإسلامية في انتخابات مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت، ستبقى وفية للشهداء والأسرى، وستواصل خدمتها للطلبة وستعمل بشكل موحد وستحافظ على خيار الوحدة الفلسطينية.



وانطلقت المناظرة الانتخابية الساعة الثانية عشر ظهراً، في ملعب الرياضة بجامعة بيرزيت، وذلك بعد يومٍ واحد من تنظيم الكتلة الإسلامية المرش العسكري المهيب ضمن دعايتها الخاصة بانتخابات مجلس الطلبة.

وتزين المرش العسكري برايات حركة حماس، ومشاركة العشرات من الملثمين، وحظيت الدعاية الانتخابية للكتلة الإسلامية باهتمام طلابي كبير، لما تضمنته من محتوى وطني بارز.



وتتجهز الكتلة الإسلامية لخوض انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، والمقررة غداً الأربعاء 24 مايو الجاري، للمنافسة على 51 مقعداً تشكل مقاعد مؤتمر المجلس للدورة القادمة.



وكانت الكتلة الإسلامية قد حققت فوزًا كبيرًا في انتخابات مجلس الطلبة التي جرت العام الماضي، في جامعة بيرزيت.



وتواصل الكتلة في بيرزيت تقديم كل ما تملك من خدمات للطلبة، رغم العقبات التي تقف في طريقها، وأبرزها مضايقات الاحتلال (الإسرائيلي) واعتقاله رموز الكتلة بالجامعة.