حماس تدعو إلى تحرك عربي ودولي لحماية القدس من التهويد

دعت حركة "حماس" إلى تحرك عربي ودولي فاعل من أجل حماية القدس من خطر التهويد، وقف كل سياسيات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي.

وقالت "حماس" في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، إن منح سلطات الاحتلال، الموافقة المبدئية على بناء 400 وحدة استيطانية في بلدة أبو ديس، يمهد الطريق لإنشاء حي استيطاني جديد في قلب البلدة.

وأكدت أن هذه الموافقة تعد تصعيداً خطيراً، ومحاولة مكشوفة لإحكام السيطرة على محيط مدينة القدس وعزلها عن امتدادها الفلسطيني، مشيرةً إلى أن ذلك لن يمنح الاحتلال شرعية أو سيادة على مدينة القدس التي ستبقى عربية وعاصمة للدولة الفلسطينية.

وأضافت أن الشعب الفلسطيني سيبقى على عهد الوفاء بالدفاع عن حقوقه الوطنية وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية حتى زوال الاحتلال الفاشي.

ودعت "حماس" جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك الفاعل، لوقف سياسات الاحتلال الاستيطانية المخالفة لكل القوانين والقرارات الدولية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن لجنة التخطيط والبناء المركزية التابعة للاحتلال في القدس، أعطت الضوء الأخضر لإنشاء حي استيطاني جديد مكون من 400 وحدة استيطانية في بلدة أبو ديس في القدس المحتلة.