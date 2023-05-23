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^200 مثال: غزة العزة

شاهد|| المتحدث باسم فتح يهاجم المرأة الفلسطينية

الرسالة نت - الضفة المحتلة

تهجم المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال على الفتيات الفلسطينيات، واصفا اياهن بألفاظ سيئة.

ومعروف عن نزال تصريحاته الرعناء التي يتهجم فيها بشكل مستمر على أبناء شعبه، كان آخرها وصفه للمجازر الصهيونية في غزة خلال العدوان الأخير، بـ"اللعبة والمسرحية، بهدف افشال فوز فتح في جامعة بيت لحم!"

ونزال ساق الفاظا سيئة بعد ساعات قليلة من المناظرة الانتخابية الطلابية بين الأطر في جامعة بير زيت.

وأكدّ مناظر الكتلة معتصم زلوم، أن قائمة الوفاء التي تمثل الكتلة الإسلامية، حرصت على وضع الطالبة الجامعية موضع احترام وتقدير، وخصصت 3 مقاعد لها من أصل 6 إضافة لرئاسة المؤتمر العام.

 

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فتح المرأة الفلسطينية

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