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الغرفة المشتركة: شعبنا لن يقبل أن يستقبل أسراه شهداء

الرسالة نت- غزة


وجهت الغرفة المشتركة لقوى المقاومة رسالة تحمل عنوان "شعبنا لن يقبل أن يستقبل أسراه شهداء".

وجاءت الرسالة في تصميم يحمل صورة الأسير وليد أبو دقة، الذي يصارع الموت في سجون الاحتلال.

وأبو دقة (ولد عام 1962)، أسير فلسطيني من باقة الغربيّة في فلسطين المحتلّة 1948.

أُسر منذ عام 1986 وحكم عليه بالإعدام في البداية، ولاحقًا خفف الحكم بالسجن 37 عامًا بالإضافة لسنتين إضافيتين بقضية ضلوع الأسير دقة في قضية إدخال هواتف نقالة للأسرى.

و يعدّ من أبرز مفكريّ الحركة الأسيرة فقد كتب العديد من المقالات والكتب منها يوميات المقاومة في جنين، الزمن الموازي، صهر الوعي وحكاية سرّ الزيت، رواية لليافعين وحكاية سر السيف في عام 2022، حكاية سر الزيت حصدت جائزة اتصالات الإمارتية لأدب اليافعين.

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https://alresalah.ps/p/283722

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الأسرى شهداء الغرفة المشتركة قوى المقاومة

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