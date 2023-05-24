اللجنة القانونية بالتشريعي تلتقي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وتستمع لتقرير أعمالها

التقت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لمناقشة آفاق التعاون المشترك في مجال الرقابة على حالة الحريات وحقوق الإنسان في فلسطين.

وحضر اللقاء رئيس اللجنة القانونية النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقرر اللجنة النائب د. مشير المصري، ورئيس لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي النائب د. مروان أبو راس.

فيما ضم وفد الهيئة المستقلة، نائب المفوض العام للهيئة أمجد الشوا، وأعضاء مجلس المفوضين في الهيئة، مخيمر أبو سعدة، وطلال عوكل، ونائب المدير العام للهيئة جميل سرحان، ومسؤولة الإعلام في الهيئة نسمة الحلبي.

واستمعت اللجنة القانونية لأبرز إنجازات وأعمال وتقارير الهيئة المستقلة عن الفترة الماضية، مثمنة الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في فضح جرائم الاحتلال الصهيوني.