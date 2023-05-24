الطاقة: إقبال متزايد من أصحاب المولدات لاستخراج الترخيص

قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة إنها سجلت إقبالاً متزايدًا من أصحاب المولدات لاستخراج الترخيص.

وقالت إن رئيس سلطة الطاقة جلال إسماعيل سلّم تراخيص خاصة بتوليد الطاقة الكهربائية من المولدات التجارية، والتي استفاد منها أصحاب المولدات لكل من محمد مصبح، ومحمد صلاح، وعلي حرز الله.

وأشاد إسماعيل بتزايد وعي أصحاب المولدات وتزايد اقبالهم على إتمام الخطوات والإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص والاستفادة من جملة من المزايا، وأهمها: تنظيم العمل، وإضفاء الصفة القانونية عليه، وحفظ الحقوق لأصاحب المولدات والمواطنين على حد سواء.

من جهته أكد مدير عام المشاريع والطاقة في سلطة الطاقة أحمد أبو العمرين أن هذه الرخصة ستكون نافذة لمدة عام كامل من تاريخ إصدارها، مشيرًا إلى أن سلطة الطاقة تهيب بأصحاب المولدات من الذين لم يقوموا بإجراءات الحصول على الرخصة بعد بالإسراع في عمل الإجراءات المطلوبة منهم لضمان حقوقهم، وتسهيل عملهم.

وفي ذات السياق، ثمن جلال إسماعيل رئيس سلطة الطاقة الجهود التي بذلتها جميع الجهات المعنية، واسهامها في تذليل العقبات أمام أصحاب المولدات التجارية والتي شملت كل من شركة توزيع كهرباء غزة، وسلطة البيئة، والدفاع المدني، ووزارة الحكم المحلي، والبلديات المعنية، ووزارة العمل.